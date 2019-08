La otra causa, por la responsabilidad del fallido operativo, está totalmente paralizada. La Justicia tenía indicios concretos de que una interna entre la Policía de la Ciudad y las fuerzas nacionales provocó la zona cuasi liberada, pero por ahora el expediente no presenta avances. Por fuera de esto, lo que sí se modificó fue la actitud de River hacia la barra: desde ese momento, el club se comprometió a no entregar ni un ticket a los violentos, a sacarlos del padrón de socios, a cerrar la posibilidad de que pudieran traer nuevos barras a la tribuna Sívori ya que no se venden tickets para esa popular a socios con menos de cinco años de antigüedad y además se hizo un convenio con el Registro Nacional de las Personas para escanear a cada postulante a socio antes de darle el ok para ingresar al club.