Ilan, sin dudas apunta como una de las grandes esperanzas del ajedrez vernáculo (otro talento para tener en cuenta es el chico Francisco Fiorito, actual campeón argentino Sub10), está acostumbrado a pasar entre cuatro o cinco horas al día frente a la pantalla de su computadora realizando ejercicios de táctica y enfrentándose con ocasionales rivales en el sitio Lichess (un club virtual de ajedrez), pero antes del viaje le advirtieron que tal vez no disponga del libre uso de Internet. Eso podría influir en su preparación.

"No pudimos traer a un profesor por los costos del viaje, pero hubiera sido bárbaro" dijo el papá, y completó, "pero todavía nos queda la posibilidad de conectarnos a través del wapp para que Ilan pueda conversar con su entrenador y revisar las aperturas de acuerdo a cada rival de turno. Tomamos algunos recaudos para tener Internet pero hasta que no estemos instalados y lo probemos no vamos a conocer cuál es el verdadero panorama al que nos enfrentamos".

"Yo preparé algunos secretos para cuando me toque jugar con blancas o con negras, pero no sé qué líneas jugarán mis rivales. No hay muchas partidas de los ajedrecistas chinos en Internet. Las mías están todas", dijo Ilan que disfruta no sólo de jugar ajedrez, sino también de resolver ejercicios de matemáticas y las clases de educación física en la escuela del barrio de Palermo.

Otro ajedrecista, el joven Alan Pichot, de 21 años y último argentino en lograr el título de campeón mundial (categoría Sub16, en Sudáfrica en 2014), y que también tuvo su experiencia en competencias internacionales infantiles, se refirió a las reales posibilidades de Ilan Schnaider en China: "Si pudiera enviarle una sugerencia sería que no se frustre por una derrota ni que se sobreexcite con el triunfo. A esa edad, y lo digo por experiencia propia, se sufre pasar de un extremo al otro y eso se refleja en cada juego. Él arranca como uno de los mejores de la preclasificación, pero eso puede ser engañoso o contraproducente. En el continente asiático hay miles de chicos que ni figuran en el ranking y pueden aparecer en este torneo y ser verdaderamente peligrosos como rivales. Sé que Ilan es un crack, con un gran talento y que incluso es mejor que yo a esa edad, pero un mundial es otra cosa y él no debería desanimarse si pierde con algún jugador que tiene menos puntos en el ranking porque eso sucede en todos los mundiales".