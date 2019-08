El japonés pasó por aquellas temporadas donde había buenos equipos en Núñez, pero no se podían coronar con un título. La historia cambió en 1975 con la llegada de Ángel Labruna a la dirección técnica, sin embargo, un intercambio con él, significó su ida del club: "En la pretemporada me di cuenta que no me iba a tener en cuenta, sobre todo cuando me dijo que me faltaba foguearme. Me sonó a excusa, porque ya tenía cinco años en primera. Le respondí que yo estaba acostumbrado a jugar, así que si no estaba en sus planes, prefería irme. Cometí el error de enojarme y el que se enoja, pierde. Dos días después, vino un dirigente a decirme que me quería All Boys, porque Marzolini había asumido como DT. Para mí era un sueño, porque Silvio, junto al Chivo Pavoni, eran los referentes en mi puesto. Viví dos años y medio muy buenos en el club de Floresta y por mis actuaciones, llegué a la Selección".