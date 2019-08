El mediocampista ex Boca se quejó por el trato que recibió post conflicto. "En el vestuario me imaginaba que había hecho cagada fuerte, no me imaginé lo demás. Me imaginaba la multa económica, que me iban a sacar del equipo y me iba a decir 'mirá, loco, conmigo no jugás más, pero entrenate con el grupo, estate ahí, conmigo la vas a tener difícil'. Ahora que el Chacho ni me llame, ni me conteste un mensaje, que no me recibiera cuando fui a hablarle, estuvo mal. Con él siempre me había hablado, era de los que más hablaba. ¿Tan dolido podés estar?", se preguntó.