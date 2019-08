"Me sigo sorprendiendo para bien porque creo que lo mejor que tiene esto es el futbolista. La pasión por el fútbol no morirá jamás en este país gane quien gane. Tengo muy claro quiénes somos nosotros y quiénes son los rivales. Hay un señor que se llama De Rossi que siendo multimillonario viene a jugar a Boca porque me veía a mí en mi palco cuando jugábamos la Libertadores o contra River", analizó el hombre que brilló en el Napoli de Italia a fines de los 80.