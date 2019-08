"Lo venía pensando hace rato pero me daba vergüenza y sentía que era rendirme ante el mundo, pero no pude encontrar otra solución", le explica a Infobae desde Europa. Aunque antes de relatar todo su periplo pide doblemente disculpas: sólo responde mensajes por Whatsapp ya que no tiene la línea habilitada para recibir llamados y la mala conexión de Internet le impide también el contacto telefónico por la popular aplicación. "Estoy sin trabajo, sin club y sin plata. Estoy viviendo con un chico de Colombia que conocí jugando un partido. Un amigo me había conseguido un trabajo en Ibiza pero a los tres días me echaron porque necesitaban gente experimentada en temporada alta", detalla sobre su breve incursión como promotor en el paraíso español.