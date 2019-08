Sin embargo, los pedidos no surtieron efecto, a medias. Porque en el caso de Independiente su duelo ante Newell's fue postergado, mientras que River recibió el guiño de que ambos juegos se disputarán dos horas antes de lo previsto. Aunque, a priori, no hay una gran diferencia de horas, este cambio le permitiría al equipo de Marcelo Gallardo retornar al país el mismo día de la revancha (29 de agosto) y no tener que pasar la noche en Asunción o volver de madrugada, situación que le generaría un cansancio físico mayor al plantel.