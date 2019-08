El hombre que actualmente trabaja en la institución de Núñez como ojeador de talentos recordó su particular anécdota en el Estadio Santiago Bernabéu durante la final entre River y Boca de la Copa Libertadores: "¡Casi me echan del Bernabéu! 'No te podés parar', me dijeron. Llegó un momento que me paré y me fui para atrás. Y me empezaron a tirar bronca, porque allá todo el mundo lo ve sentado. 'Por favor, puede volver a su asiento'. 'Bueno, está bien'", relató en una entrevista que le brindó al medio partidario La Página Millonaria.