"Cuando elijo a los jugadores lo hago en base al trabajo diario y las posibilidades que me dan. Veo cómo está cada uno y aprovecho los momentos de buenas sensaciones. Después trato de darle alternativas al equipo. Por ahí para ustedes (periodistas) fue una sorpresa (haber elegido como titular a Carrascal) porque no jugaba, pero venía haciendo un buen trabajo. Mostró destellos de muy buen fútbol. Tenía que adaptarse y vivir un proceso natural de cambios. Tiene personalidad para jugar y eso es lo que más destaco de los futbolistas. Venir a plantarse acá a Brasil y la postura del equipo es lo que me deja conforme. El respeto del rival hacia este equipo. Somos difíciles y venimos de ser campeones de América. Habla bien de los futbolistas que sigan insistiendo con una idea de juego más allá de que salga o no".