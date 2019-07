Pero no es el único futbolista titular indiscutido que Marcelo Gallardo podría perder en este mercado de pases, ya que Enzo Pérez es otro de los referentes que tendría las horas contadas. El mediocampista recibió una propuesta desde Portugal, aunque no trascendió el equipo. Enzo ya supo jugar este país europeo cuando defendió los colores del Benfica por cuatro temporadas. Luego de ganar la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, el mendocino entiende que cumplió con el club del cual es hincha y no ve con malos ojos retornar al viejo continente.