-Apeló a Jorge Carrascal como titular cuando a fines del semestre pasado todo indicaba que iba a rescindir su contrato. El "Neymar colombiano", de 21 años, había tenido poca acción bajo su gestión. Y se especuló con una posible partida en busca de minutos. Sin embargo, lo usó ante Argentinos Juniors, por la Superliga, y anotó un gol. Y cuando no estaba en ningún cálculo, lo integró entre los titulares en la dura prueba en Belo Horizonte. El creativo cumplió con creces: fue uno de los mejores de River. "Ayer a la noche me decidí por Carrascal, lo veía bien. Es un jugador que me venía mostrando cosas muy positivas, tiene personalidad, tuve la intuición de que lo iba a hacer bien y había hecho una buena pretemporada", explicó. "Tenía que adaptarse y vivir un proceso natural de cambios como le pasa a todos", agregó, tal vez anticipando una etapa con más continuidad para su nuevo "pollo".