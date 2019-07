"No me siento la estrella de la Selección", dijo días atrás Campazzo. Y, sobre su rol en la Selección, agregó: "Mi importancia fue creciendo y quizá con Lapro (Nicolás Laprovittola) seamos los de mayor rodaje de la nueva camada, pero acá hay siete chicos que son protagonistas en sus equipos europeos y todos somos líderes, junto a Luis (Scola). En este proceso necesitamos que cada uno que tuvo un grandísimo año allá traiga su liderazgo para empujar entre todos hacia un mismo objetivo. No será fácil, ni en los Panamericanos y menos en el Mundial, porque somos un grupo que sigue siendo joven, pero entre todo cargaremos con esa responsabilidad y presión que intentaremos sea positiva".