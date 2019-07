Son las 13:47. El entrenamiento de la Selección en el Dow Center comenzó a las 9, pero Facundo Campazzo es el único que sigue en cancha mientras sus compañeros se duchan. El cordobés finaliza con una sesión de 105 tiros de distintos lugares junto a dos asistentes y apabulla con su pasión, energía y profesionalismo. Características que se notan en su cuerpo. Estando a su lado impresiona cómo se ha convertido en un tanque puro músculo –impactan sus hombros- y potencia. Y también se observan cambios en su comportamiento, más "europeo", si se permite la definición. Ya no es el torbellino alocado de antes. Es una figura del Real Madrid que se comporta como tal: luce más serio, sin perder esa esencia de atorrante divino que lo hace cálido y cercano. "No me siento la estrella de la Selección", asegura con un discurso más refinado que no pierde la sinceridad que viene desde la cuna.