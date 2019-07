— Y fuiste.

— Fui, debuté y me la dieron por perdida. Digo que me la dieron perdida porque considero que no perdí, fue una de mis mejores peleas. Cuando dieron el fallo no lo esperaba, me fui llorando. Era increíble que me hicieran eso en la situación que yo estaba. Por eso una busca un buen promotor: sino, cuando vas de visitante te dan la pelea por perdida. Aunque ganes claramente. Ese día fue contra Diara Altamirano, me gustaría tener revancha con ella. No por un tema personal, sino por lo que significó esa pelea para mí.