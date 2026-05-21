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Doce voleibolistas antioqueños buscan un cupo en la selección Colombia para los Juegos Centroamericanos 2026

Nueve hombres y tres mujeres antioqueñas fueron convocados a concentraciones en Cali y Bogotá

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Un total de doce deportistas antioqueños, divididos entre nueve hombres y tres mujeres, fueron convocados a concentraciones en Cali y Bogotá pensando en los Juegos de República Dominicana - crédito Fabrica de sueños Colmbia
Un total de doce deportistas antioqueños, divididos entre nueve hombres y tres mujeres, fueron convocados a concentraciones en Cali y Bogotá pensando en los Juegos de República Dominicana - crédito Fabrica de sueños Colmbia

El voleibol antioqueño vuelve a demostrar que atraviesa uno de sus mejores momentos. Doce deportistas del departamento fueron convocados al proceso de selección nacional con el objetivo de ganarse un lugar en los equipos masculino y femenino de Colombia que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, certamen que se disputará en República Dominicana.

La convocatoria representa un reconocimiento al crecimiento que ha tenido Antioquia en esta disciplina durante los últimos años, especialmente gracias al desarrollo de jugadores que actualmente militan en ligas internacionales de Europa y Suramérica. Varios de los llamados llegan tras destacarse en torneos de alto nivel, lo que aumenta la expectativa alrededor de la conformación definitiva de las selecciones nacionales.

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Antioquia sigue consolidándose como uno de los grandes referentes deportivos del país - fedevoleicol
Antioquia sigue consolidándose como uno de los grandes referentes deportivos del país - fedevoleicol

El grupo antioqueño está conformado por nueve hombres y tres mujeres, quienes iniciarán una etapa de concentración y evaluación técnica bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional. Allí deberán competir por uno de los cupos definitivos para representar al país en uno de los eventos multideportivos más importantes del continente.

La presencia masiva de jugadores antioqueños confirma el dominio regional del voleibol colombiano. El trabajo formativo realizado en clubes, ligas y procesos juveniles ha permitido que el departamento se convierta en una cantera permanente para las selecciones nacionales.

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe servirán además como vitrina internacional para varios talentos jóvenes que buscan consolidarse en el ámbito profesional - crédito Fedevoleibol
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe servirán además como vitrina internacional para varios talentos jóvenes que buscan consolidarse en el ámbito profesional - crédito Fedevoleibol

Entre las deportistas que generan mayor expectativa aparece Juliana Toro, líbero con experiencia internacional y amplio recorrido con la selección Colombia. La antioqueña actualmente milita en el voleibol brasileño y se ha consolidado como una de las jugadoras más importantes del país en los últimos años.

También destaca la presencia de Anyoleth Longas, una de las jóvenes promesas del voleibol nacional, que ha venido acumulando experiencia internacional en ligas de Perú y México.

Fotografía del segundo día del Antioquia Fest BeachVolley - crédito Antioquia Voleibol
La presencia de jugadores que actúan en el exterior permite que el combinado nacional llegue con mayor ritmo competitivo y roce internacional - crédito Antioquia Voleibol

Antioquia, una potencia que sigue creciendo en el voleibol colombiano

El crecimiento del voleibol antioqueño no es casualidad. Desde hace varios años, el departamento viene fortaleciendo sus procesos de formación deportiva, consolidando competencias locales y facilitando la salida de talentos hacia ligas internacionales. Ese trabajo hoy empieza a reflejarse en convocatorias nacionales y resultados competitivos.

Muchos de los jugadores convocados ya cuentan con experiencia en campeonatos sudamericanos, ligas profesionales y torneos internacionales, algo que fortalece considerablemente el nivel de la selección Colombia de cara al reto centroamericano.

Además, la presencia de jugadores que actúan en el exterior permite que el combinado nacional llegue con mayor ritmo competitivo y roce internacional. Ese aspecto será fundamental para enfrentar a selecciones históricamente fuertes en la región, como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y México.

El objetivo de Colombia no será únicamente participar, sino competir por medallas en ambas ramas. Para ello, el cuerpo técnico busca conformar planteles equilibrados entre experiencia y juventud, apostándole a un proyecto que también sirva como preparación para futuros eventos del ciclo olímpico.

El sueño de representar a Colombia en República Dominicana

Para los deportistas convocados, esta oportunidad representa mucho más que una simple concentración. Vestir la camiseta de la selección Colombia en unos Juegos Centroamericanos significa alcanzar uno de los mayores logros en sus carreras deportivas.

La competencia interna será intensa durante las próximas semanas, ya que solamente algunos de los convocados lograrán asegurar un lugar definitivo en las nóminas oficiales. Sin embargo, el hecho de integrar el proceso ya refleja el alto nivel que vienen mostrando los jugadores antioqueños.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe servirán además como vitrina internacional para varios talentos jóvenes que buscan consolidarse en el ámbito profesional. En ese sentido, el torneo podría abrir nuevas puertas hacia ligas extranjeras y competencias de mayor exigencia. Mientras avanza el proceso de selección, Antioquia sigue consolidándose como uno de los grandes referentes deportivos del país.

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