— ¿En qué lo notabas?

— Cuando me levantaba, me iba a entrenar, ya no era lo mismo, porque siempre me levantaba con él. Me hacía el desayuno y nos íbamos juntos. Él se iba a trabajar y yo, a entrenar. Cuando me bajaron de Primera fue peor. Yo decía que tenía que estar en Primera y me hacía mal, porque me bajaron a reserva. Estuve con Nelson Vivas de técnico y a él le gustaba mucho cómo jugaba yo, pero como vio que bajé el rendimiento me mandó a reserva. Desde ahí no pude subir más. Nunca me tiré para atrás digamos, pero el bajón que te agarra de estar en Primera y que te bajen a reserva lo sentí; es muy feo.