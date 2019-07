Sobre si esta presentación podría provocar que la AFA rompa relaciones con la Conmebol, Angelici dijo: "Puede ser también un espacio para sentarse a hablar y si hay cosas para mejorar siempre es bueno. La Asociación del Fútbol Argentino junto a Brasil son escuchadas en la Conmebol, pero muchas de las cosas me enteré cuando leí hoy la carta. Puntualmente por las jugadas me pareció que la de Otamendi era para revisión clara y que la otra, la del Kun Agüero, fue finita. Pero pasó lo mismo en la Copa Libertadores con los partidos en los cuales según el árbitro eran para analizar el VAR y no lo pidieron. Creo que hasta que no haya una reglamentación clara por la implementación del VAR seguirá estando a modo de prueba".