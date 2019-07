Para el ex jugador, el déficit de Scaloni al frente del equipo "Albiceleste" pasa por su casi nulo recorrido previo: "El pibe este no tiene experiencia, no sabe dónde está parado. Mañana a mí me dan la selección argentina y la agarro, pero ¿Qué hago? A mí me dicen 'manejame la Selección' y la choco en la esquina. Hay que prepararse".