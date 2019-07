"Hoy puedo decir que sí, que sí LLEGUÉ hasta donde más quería, hasta donde soñé desde que arranqué con esto.. Miro para atrás y se me vienen todos los comienzos bien de barrio. Hoy sigo estando y cortando en el mismo lugar en MI BARRIO, donde me crié. Sí señores, desde mi querida CÓRDOBA CAPITAL para el muuuuuundo. Acá estoy desde muy lejos. Me vine para BRASIL en busca de mis sueños dejando muchas cosas atrás, con mucho sacrificio y trabajo llegué. Sé que no fue para nada fácil señores, pero con DIOS a mi lado nada es imposible 🙏🏼 Dios no me falló y acá estamos. Nos vinimos para Brasil a trabajar en la imagen de los muchachos de la Selección". Con ese sentido mensaje Jonathan Toledo, más conocido dentro del mundo de la moda y las redes sociales como Jonás Cortes, explicó la emoción que sintió al confirmarse que iba a acompañar al plantel comandado por Lionel Scaloni en sus andanzas por la Copa América.