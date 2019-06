Los hinchas de San Lorenzo estamos viviendo un montón de sensaciones. Desde el viernes no paro de llorar como un nene: caminé por el estacionamiento y me metí en la nave principal de nuestro predio. Porque ya es nuestro otra vez. Desde 1979 hasta cuando pagamos la primera cuota no volví a pasar por Avenida La Plata; simplemente no podía.