En Mendoza va oscureciendo y la actividad en el gimnasio de Pablo Chacón llega a su fin. Es feriado, pero para los fieles del ring que se montó en el año 2002 en Las Heras no existen los días no laborables. Ya guantearon, levantaron pesas y saltaron la cuerda. Algunos jóvenes y otros no tanto. Las chicas no faltaron a la sesión vespertina. Lo que hace unos años era un galpón abandonado hoy está repleto de vida.