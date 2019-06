.-¿Vos sabés lo que me pasó cuando deambulaba por las calles de Buenos Aires, perdido, mangando, esperando que alguien me reconozca para pedirle una ayuda para comer? Una tarde ya casi de noche voy por la calle Corrientes y veo que en un bar había un grupo de personas sentadas a una mesa, reconocí a Ricardo Darin que estaba actuando en un teatro, seguramente habría ido a ensayar. Los que estaban con él se hicieron los burros pero Darín al verme se levantó, me agarró de un brazo, me llevó a una mesa al fondo y me preguntó: "¿Qué estás haciendo Gustavo? Largá que te estás matando…". Fue hasta el teatro y al volver me puso en el bolsillo y discretamente un montón de dinero. `Gustavo prometeme que vas a buscar un lugar para comer, para ducharte, para dormir'