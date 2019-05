¿Qué consejos les darías a los boxeadores que están dando sus primeros pasos?

A los chicos que recién empiezan les aconsejo que ahorren, ahorren y ahorren. Que se den los pequeños gustos porque los merecen, pero que no malgasten porque la vida comienza cuando se termina el boxeo. Es una ola tremenda cuando te empieza a ir bien, hay que mantener los pies sobre la tierra porque te marea un poquito. Rodearse con buenas personas, algo que no es fácil de conseguir cuando estás en la cresta de la ola. Quizás al principio no tenés familia e hijos, pero lo que te asegura el futuro es ahorrar. Yo no lo hice y lo aconsejo, es la forma. El 90% de los boxeadores venimos muy de abajo, nos mareamos o no sabemos administrarnos, no es fácil. A mí me fue bien, vivo bien. Hice algunas cosas bien, tengo el gimnasio que lo compré siendo un galpón abandonado hacía años y toda la (plata) que tenía la eché acá. Hoy gracias a esto puedo seguir viviendo del boxeo y la docencia.