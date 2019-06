"Nosotros (los jugadores) queríamos poner un cuarto volante porque creíamos que no podíamos jugar con tres delanteros y lo charlamos con Menotti. Yo no tenía problemas en salir del equipo si era para beneficiarlo, pero el Flaco quería sí o sí que jugara con Kempes y Bertoni", revela Luque. Ardiles, Ortiz, Villa y Valencia eran futbolistas que no sentían la marca y, si bien el Tolo Gallego era un 5 incansable, a veces no podía hacer todos los relevos.