El nuevo rector de la Basílica de Guadalupe es exorcista: la historia del canónigo Daniel Villalobos

Foto: Facebook / Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe

El canónigo Daniel Víctor Villalobos Ortiz asumió la rectoría de la Basílica de Guadalupe luego de que el monseñor Efraín Hernández Díaz renunció a su cargo tras una gestión en la que fue puesto bajo investigaciones eclesiásticas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y limosnas del recinto religioso, aunque estas no se acreditaron.

A menos de dos meses de que fuera reinstalado en su cargo a causa de las investigaciones, fue el pasado 12 de julio cuando el Arzobispo Primado de México, Carlos Cardenal Aguiar Retes, informó que recibió la renuncia del monseñor Efraín Hernández y anunció al canónigo Daniel Villalobos como nuevo rector de la Casa de la Virgen de Guadalupe.

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Tras una gestión señalada por presuntas irregularidades, el canónigo exorcista recibe la rectoría rumbo a la conmemoración de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano, a celebrarse en diciembre de 2031.

¿Quién es el canónigo Daniel Villalobos?

El canónigo Daniel Villalobos Ortiz agradeció su nombramiento como rector de la Basílica de Guadalupe. Video: Facebook / Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe

El canónigo Daniel Víctor Villalobos nació en la Ciudad de México el 10 de agosto de 1968, y actualmente tiene 57 años de edad. Inició sus estudios eclesiásticos en el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México (IFSAM), Filosofía en 1993 y cursó el Bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia de México en 1997.

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Fue ordenado Diácono el 13 de junio de 1997 y Presbítero el 12 de julio de 1998, por imposición de manos del Emmo. S. Cardenal Don Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación para el Clero, en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.

Aunque en los últimos años realizó servicio ministerial en la Casa de la Virgen María, durante sus inicios se desempeñó como vicario parroquial de la Parroquia de San Bernardino de Siena, en Xochimilco (de julio de 1998 a octubre de 2002); vicario parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Xaltocan, en Xochimilco, (de 2002 a 2003); así como administrador parroquial de Santa Cecilia, en Tepetlapa, Xochimilco, de octubre de 2003 a enero de 2006.

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Foto: Facebook / Arquidiócesis Primada de México

Su primera rectoría fue en Nuestra Señora del Tepeyac y de la Santa Cruz, ubicada en Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, la cual ocupó de junio de 2007 a abril de 2010.

Luego de desempeñarse como párroco, vicario Episcopal, administrador parroquial y responsable de Sistemas de gastos médicos para sacerdotes (SIGAMED), el canónigo Daniel Villalobos fue nombrado como vicario episcopal para la 7a zona pastoral de la Arquidiócesis de México en mayo de 2022.

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Desde agosto de 2024 a la fecha, se desempeñó como Canónigo efectivo de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, así como vicario Episcopal.

Sus responsabilidades como exorcista de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe comenzaron en febrero de 2026.

Arquidiócesis de México cuenta con un Colegio de Exorcistas

Foto: Facebook / Pastoral de la Consolación

La Arquidiócesis de México cuenta con el Colegio de Exorcistas para atender a personas que “sufren afecciones demoniacas”. Además de que cuenta con la Dimensión de la Pastoral de la Consolación y Exorcistas, un organismo pastoral perteneciente a la Comisión de Liturgia y Espiritualidad que también ofrece ayuda a personas que creen ser víctimas de entes malignos.

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Para formarse en esta especialidad, los ministros también realizan cursos realizados por la Dimensión Episcopal para la Pastoral de Consolación y Ministerio del Exorcismo, la Arquidiócesis Primada de México y la Asociación Internacional de Exorcistas.

Para ser exorcista, el Derecho Canónico solicita que la persona goce de la gracia del sacerdocio, que sea presbítero prudente, discreto y con una profunda vida de oración.

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“El exorcista nato es el obispo de cada diócesis, y es la única autoridad que puede nombrar a un sacerdote para esta misión. De manera que ningún sacerdote, sin la autorización del obispo, puede realizar exorcismos”, detalló el padre José Alberto Medel, miembro del Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México a Desde la fe.