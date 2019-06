En diálogo con AM 590, el máximo responsable de San Jorge advirtió que no realizarán ningún descargo en las oficinas de la calle Viamonte porque "no va a pasar nada". "Con lo que podamos mandar nosotros, van a hacer un bollito y lo van a tirar en la AFA", explicó el dirigente y agregó: "Nosotros tenemos 10 años de vida; Alvarado era el que tenía que ascender. Nos pusieron a un árbitro que sabíamos que nos podía llevar a esto. Franklin es un delincuente, pero acá tiene que ganar el que mejor juega, no el que más tiene o el más poderoso".