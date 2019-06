Y sobre su promesa de no jugar en otro club, cerró: "Uno se hace cargo. Yo dije que no iba a jugar en otro lado. Nunca pensé que iba a jugar en otro lado, no sentía. Yo quería jugar en Europa, lo dije muchas veces. Acá iba a jugar en Vélez y nada más. Tenía pensado irme a Europa y volver a Vélez a jugar unos años más y ver si podía ganar algo, nada más. Esa era mi carrera. Después apareció lo de Boca y me gustó la idea, me convenció. Estuvo tres meses dando vueltas en mi cabeza hasta que decidí tomar esa responsabilidad de faltar a mi palabra, entre comillas. Hasta ahí, entiendo. Pero olvidarte de todo lo que hice me parece bastante desagradecido. Yo no volví al club a llevarme la plata, yo dejaba la plata. Preguntale a ellos si no la dejaba. No sé si le podés preguntar a jugadores de ese momento de River que volvieron a la B si vinieron gratis. Yo vine gratis. No cobré".