Ministerio de Agricultura activó un Puesto de Mando Unificado para enfrentar El Niño y proteger la producción de alimentos en Colombia

La entidad implementó un mecanismo especial para coordinar acciones de prevención y mitigación, priorizando la protección de cultivos y el respaldo a las comunidades rurales frente al aumento de riesgos climáticos en todo el país - crédito Federico Ríos

El Ministerio de Agricultura ha activado un Puesto de Mando Unificado sectorial para coordinar acciones ante el fenómeno de El Niño en Colombia, priorizando la protección de la producción de alimentos y los medios de subsistencia rurales mediante estrategias de prevención y mitigación.

La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, explicó que el enfoque apuesta por intervenciones tempranas en las regiones: “La propuesta del Ministerio de Agricultura es prepararse anticipadamente a través de la cosecha de agua y sistemas de riego intrapedial, de modo que se gane capacidad en los territorios para enfrentar este fenómeno de El Niño”.

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha instalado este mecanismo para anticipar y reducir el impacto del fenómeno de El Niño en el campo colombiano.

La estrategia incluye acompañamiento técnico, promoción de cosecha de agua y sistemas de riego, así como la adaptación de los calendarios productivos, y busca fortalecer la capacidad institucional ante el incremento de riesgos climáticos, indicaron ambas fuentes.

La funcionaria, Geidy Ortega, explicó que el enfoque contempla cosecha de agua, refuerzo de sistemas de riego y capacitación a las comunidades rurales para anticipar y minimizar los efectos del fenómeno climático sobre el sector productivo - crédito DIH

Este Puesto de Mando Unificado sectorial reúne a entidades del sector agropecuario para coordinar medidas de prevención, mitigación y preparación contra los riesgos asociados al déficit hídrico, el aumento de temperaturas y las posibles afectaciones sobre cultivos, actividades pecuarias y ecosistemas.

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La iniciativa abarca todo el territorio nacional, con énfasis en las zonas más expuestas al fenómeno climático, tales como la Región Caribe y la Región Andina, seguidas por la Región Pacífica (principalmente en su zona norte y centro), según el Ideam.

Medidas para mitigar el impacto climático

Entre las acciones principales están la promoción de la cosecha de agua, el refuerzo en sistemas de riego y una gestión oportuna frente al déficit hídrico.

El Ministerio de Agricultura también impulsa el monitoreo regular de la disponibilidad de agua y el desarrollo de campañas informativas para que campesinos y productores ajusten sus ciclos agrícolas ante cambios extremos en las condiciones climáticas, según el mismo Ministerio de Agricultura.

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Una red de entidades públicas trabaja en la definición de cronogramas y asignación de capacidades técnicas para reducir vulnerabilidades y apoyar la resiliencia productiva en zonas afectadas por El Niño - crédito Ideam

Las acciones técnicas, presupuestarias y territoriales se orientan a fortalecer la resiliencia productiva y a optimizar los recursos disponibles.

Coordinación institucional y apoyo a las comunidades rurales

El éxito de la estrategia depende de la coordinación interinstitucional y de la presencia activa en los territorios.

Participan la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras, el ICA, la Upra, la Aunap, el Banco Agrario, Finagro, Agrosavia y Vecol, quienes colaboran para definir cronogramas, asignar capacidades técnicas y optimizar recursos para reducir vulnerabilidades en el agro, informó el ministerio.

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Campesinos y productores disponen de mecanismos de información que les permiten tomar decisiones oportunas. Los equipos técnicos brindan recomendaciones para adecuar los calendarios productivos, priorizando los territorios con mayor riesgo de escasez de agua.

El acompañamiento incluye la difusión de prácticas preventivas, evaluación de condiciones hídricas y orientación para reducir potenciales afectaciones derivadas del fenómeno climático.

La revisión continua de las condiciones agroclimáticas permite ajustar intervenciones y focalizar recursos, asegurando una respuesta flexible ante la evolución de los efectos sobre el campo colombiano - crédito Colprensa

La consolidación de una respuesta sectorial integral permite que el Estado actúe de forma preventiva ante los impactos negativos del fenómeno de El Niño sobre la producción y el bienestar rural, señaló Caracol Radio.

Seguimiento y estrategias de adaptación para el sector agropecuario

La estrategia asegura un seguimiento permanente de las condiciones agroclimáticas y una evaluación continua de posibles efectos sobre la producción agrícola y pecuaria.

El Ministerio de Agricultura y las entidades del sector adaptan sus intervenciones según los datos recibidos y la evolución regional, indicó Caracol Radio.

¿Por qué estas tres regiones son más afectadas por el Niño?

Región Caribe: Es la zona más vulnerable al desabastecimiento hídrico y a las olas de calor extremas. El Ministerio de Ambiente suele reportar déficits de lluvia de hasta un 75% en este territorio. Ciudades como Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Montería y Barranquilla sufren picos térmicos severos, sequías prolongadas e impactos críticos en la ganadería y la agricultura.

Región Andina: Concentra la mayor cantidad de alertas por incendios forestales y sequías debido a su densidad montañosa y de población. Se proyectan disminuciones de precipitaciones cercanas al 60%. Departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima y Huila registran regularmente cientos de municipios en alerta roja por pérdida de cobertura vegetal y reducción en los niveles de los embalses que abastecen de energía al país.

Región Pacífica: Sufre consecuencias notables, principalmente en los departamentos de Chocó y el Valle del Cauca. Aunque es una de las zonas más lluviosas del mundo, El Niño altera sus ciclos normales y reduce el caudal de ríos vitales, provocando alertas por calor intenso en ciudades de la llanura como Cali.