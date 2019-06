"Estoy en una etapa de mi vida en la que no me duele nada. Lo sufrí. Si no entrás a las redes sociales te llega igual. Son cosas que pasan, convivís. Jugué en las mejores ligas, los mejores equipos, tres mundiales y Copa América. A los 5 años no me imaginaba ni un 10% de esto y lo logré, ¿me voy a preocupar si alguien dice una cosa u otra?", dijo.