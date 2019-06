Hace dos años atrás, el cordobés atravesó un crudo momento de introspección. Pensó en tirar todo a la basura. Era demasiado para él. Se recluyó un mes en su Jesús María natal: "No estaba económicamente bien. Pensaba que estaba por cumplir 24 años y ¿qué tenía? Si me llega a pasar algo, ¿de qué vivo? ¿qué hago? No tengo un estudio, no tengo plata, nada".