La leyenda tiene el pelo cobrizo, los ojos claros y apenas unas pequeñas marcas del paso del tiempo en su rostro. No hay mucha distancia entre las facciones del Roby de los 90 y el del 2019. Su estado físico tampoco parece haber sentido las inclemencias de los años. La leyenda viviente es uno más en el circuito argentino y anoche también jugó en la fecha local del certamen mundial tras recibir un wild card: "Todos me dicen la leyenda del padel y yo estoy viviendo un momento maravilloso: fui papá hace seis meses, estoy jugando el torneo. Lo vivo como una broma porque se supone que las leyendas son las que dejaron todo, pero es lindo el reconocimiento. Me sentía incómodo porque los tenistas que ven a Sampras, McEnroe o al que sea le tienen un respeto impresionante por lo que fueron. En el padel no había pasado esto y hace un tiempo empezó un reconocimiento muy grande. Es una caricia al alma. Me gustaría que pase lo mismo con Ale (Lasaigues)".