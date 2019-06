Si bien estará la categoría principal de 21K, la competencia en Vicente López tendrá divisionales participativas en 10K y 5K. Será la tercera edición tras la del 2018 y la que se desarrolló en Mar del Plata hace algunas semanas atrás. "Me encanta sentir la adrenalina los minutos previos a la largada de la carrera. Cuando estás corriendo también sentís una adrenalina en el cuerpo que me gusta mucho. A medida que van pasando los kilómetros siento algo que realmente me hace sentir vivo", detalló.