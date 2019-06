Una de las cualidades que mejoró la Pulga con el correr del tiempo fue la ejecución de los tiros libres. Pulió su remate en las pelotas paradas desde que tuvo a Alfio Basile en la Selección. "El primero que me habló de eso fue el Coco. Me decía 'mirá cómo hace Román (Riquelme)', porque yo no soltaba el pie. Me decía que los míos eran centritos. Fui probando y agarrando la forma y ahora pateo siempre de la misma manera. Ya no pateo por patear, agarré un mecanismo que al final funciona. Capaz no es gol pero pasa la barrera y sé que siempre es igual. Por ahí alguna la erra y tire a la mierda pero en general ayuda mucho".