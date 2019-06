Ella se recluyó en actividades que no se relacionaban en absoluto con ese deporte que la lanzó a la fama y la hizo modificar su estilo y comportamiento. "A veces me veo y me digo: ¡qué increíble! Porque el tenis me hizo abrirme más a la gente y me hizo más comunicativa", explica mientras despliega otra sonrisa que viene atada a los recuerdos. "Si cuando yo era chica, era muy introvertida. En la escuela yo era muy, muy, para adentro. No podía… (la palabra no aparece en castellano y los gestos con sus manos tratan de traducirlo) expresarlo –surge-, no podía comunicarme, no podía decir que no me quería quedar. A veces mi mamá tuvo que ir a buscarme a la escuela…", corta la ilación de sus memorias, el brillo en sus ojos puede denotar que la responsable fue la emoción.