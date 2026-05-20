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Iván Cepeda pidió que Paloma Valencia y su familia “pidan perdón” por presunto despojo de tierras en el Cauca

El candidato presidencial también lanzó críticas contra el expresidente Álvaro Uribe durante un evento político realizado en Popayán

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- crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook
Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda pidió públicamente que la senadora Paloma Valencia y su familia “pidan perdón” a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca.

La declaración fue realizada durante un acto político en Popayán, donde el congresista del petrismo lanzó fuertes críticas contra sectores políticos tradicionales y volvió a cuestionar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Según declaraciones entregadas por Iván Cepeda y citadas por Revista Semana, el dirigente aseguró que existe una deuda histórica con distintas comunidades del suroccidente colombiano y afirmó que un reconocimiento público sería una forma de reparación frente a hechos ocurridos en esa región.

Paloma Valencia e Ivan Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS
Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS

Cepeda pidió un acto de perdón público

Durante su intervención ante simpatizantes en la capital del Cauca, el candidato presidencial hizo un llamado directo a Paloma Valencia y a su familia.

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“Que se oiga claro y fuerte: en el día de hoy, desde este acto multitudinario, solicitamos formalmente a Paloma Valencia que ella y su familia pidan perdón a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes y al campesinado colombiano por haberlos despojado de sus tierras”, expresó Cepeda.

El senador aseguró que esas comunidades también fueron “discriminadas, estigmatizadas y perseguidas”.

Mencionó a Manuel Quintín Lame

En medio de su discurso, Cepeda hizo referencia al líder indígena Manuel Quintín Lame, reconocido históricamente por las luchas agrarias e indígenas en el suroccidente colombiano.

El candidato sostuvo que las comunidades del Cauca han enfrentado décadas de exclusión y violencia y afirmó que el reconocimiento de esos hechos sería “lo mínimo” frente al sufrimiento que, según él, han padecido distintos sectores sociales en la región.

“Es lo mínimo que deberían hacer para reparar el daño y sufrimiento que han causado al Cauca”, manifestó.

También lanzó críticas contra Álvaro Uribe

El congresista extendió sus cuestionamientos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló como el “jefe político” de Paloma Valencia.

Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca - crédito Colprensa
Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca - crédito Colprensa

Cepeda aseguró que Uribe también debería pedir perdón “al campesinado de Antioquia y de Córdoba” por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y violencia paramilitar.

Además, afirmó que estructuras paramilitares fueron creadas “como parte de una estrategia de despojo y de legalización del despojo de millones de hectáreas de tierra”.

El discurso se dio en medio de la campaña presidencial

Las declaraciones del senador ocurrieron durante un evento político realizado en Popayán, donde estuvo acompañado por sectores afines al Pacto Histórico y dirigentes sociales de la región.

El acto se desarrolló en medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales y en un ambiente marcado por fuertes enfrentamientos políticos entre sectores del petrismo y el Centro Democrático.

En las últimas semanas, distintos dirigentes políticos han protagonizado cruces de declaraciones relacionados con seguridad, conflicto armado, tierras y responsabilidad histórica en varias regiones del país.

Aumenta la tensión política entre petrismo y oposición

Las afirmaciones de Cepeda se suman a otros enfrentamientos verbales registrados recientemente entre figuras cercanas al Gobierno y líderes de oposición.

Paloma Valencia - Iván Cepeda
Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca| crédito REUTERS - Colprensa

El debate político se ha intensificado en medio de la campaña presidencial, especialmente alrededor de temas como la paz total, el conflicto armado, la seguridad y las disputas históricas por la tierra en Colombia.

Hasta el momento, Paloma Valencia no se había pronunciado públicamente sobre las declaraciones realizadas por Iván Cepeda durante el evento en Popayán.

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