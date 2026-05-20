Iván Cepeda pidió que Paloma Valencia y su familia “pidan perdón” por presunto despojo de tierras en el Cauca

Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda pidió públicamente que la senadora Paloma Valencia y su familia “pidan perdón” a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca.

La declaración fue realizada durante un acto político en Popayán, donde el congresista del petrismo lanzó fuertes críticas contra sectores políticos tradicionales y volvió a cuestionar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Según declaraciones entregadas por Iván Cepeda y citadas por Revista Semana, el dirigente aseguró que existe una deuda histórica con distintas comunidades del suroccidente colombiano y afirmó que un reconocimiento público sería una forma de reparación frente a hechos ocurridos en esa región.

Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS

Cepeda pidió un acto de perdón público

Durante su intervención ante simpatizantes en la capital del Cauca, el candidato presidencial hizo un llamado directo a Paloma Valencia y a su familia.

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“Que se oiga claro y fuerte: en el día de hoy, desde este acto multitudinario, solicitamos formalmente a Paloma Valencia que ella y su familia pidan perdón a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes y al campesinado colombiano por haberlos despojado de sus tierras”, expresó Cepeda.

El senador aseguró que esas comunidades también fueron “discriminadas, estigmatizadas y perseguidas”.

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Mencionó a Manuel Quintín Lame

En medio de su discurso, Cepeda hizo referencia al líder indígena Manuel Quintín Lame, reconocido históricamente por las luchas agrarias e indígenas en el suroccidente colombiano.

El candidato sostuvo que las comunidades del Cauca han enfrentado décadas de exclusión y violencia y afirmó que el reconocimiento de esos hechos sería “lo mínimo” frente al sufrimiento que, según él, han padecido distintos sectores sociales en la región.

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“Es lo mínimo que deberían hacer para reparar el daño y sufrimiento que han causado al Cauca”, manifestó.

También lanzó críticas contra Álvaro Uribe

El congresista extendió sus cuestionamientos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló como el “jefe político” de Paloma Valencia.

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Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca - crédito Colprensa

Cepeda aseguró que Uribe también debería pedir perdón “al campesinado de Antioquia y de Córdoba” por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y violencia paramilitar.

Además, afirmó que estructuras paramilitares fueron creadas “como parte de una estrategia de despojo y de legalización del despojo de millones de hectáreas de tierra”.

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El discurso se dio en medio de la campaña presidencial

Las declaraciones del senador ocurrieron durante un evento político realizado en Popayán, donde estuvo acompañado por sectores afines al Pacto Histórico y dirigentes sociales de la región.

El acto se desarrolló en medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales y en un ambiente marcado por fuertes enfrentamientos políticos entre sectores del petrismo y el Centro Democrático.

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En las últimas semanas, distintos dirigentes políticos han protagonizado cruces de declaraciones relacionados con seguridad, conflicto armado, tierras y responsabilidad histórica en varias regiones del país.

Aumenta la tensión política entre petrismo y oposición

Las afirmaciones de Cepeda se suman a otros enfrentamientos verbales registrados recientemente entre figuras cercanas al Gobierno y líderes de oposición.

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Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y su familia que “pidan perdón” a las comunidades por presuntos hechos relacionados con despojo de tierras y persecución política en el Cauca| crédito REUTERS - Colprensa

El debate político se ha intensificado en medio de la campaña presidencial, especialmente alrededor de temas como la paz total, el conflicto armado, la seguridad y las disputas históricas por la tierra en Colombia.

Hasta el momento, Paloma Valencia no se había pronunciado públicamente sobre las declaraciones realizadas por Iván Cepeda durante el evento en Popayán.