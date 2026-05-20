Petro denuncia presunta red internacional para influir en las elecciones con dinero ilegal y desinformación

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia la existencia de una conspiración internacional financiada con dinero de un 'genocida' y un 'narcotraficante', con el objetivo de desestabilizar los gobiernos de Colombia y México. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, afirmó la existencia de una presunta red internacional que buscaría influir en los procesos electorales de Colombia y México utilizando recursos ilegales y estrategias de desinformación. La denuncia fue presentada durante el último Consejo de Ministros realizado este martes 19 de mayo en la Casa de Nariño.

Durante su intervención, Petro sostuvo que, según reportes de prensa internacional, detrás de estas acciones estarían involucrados individuos relacionados con el narcotráfico, sectores de la extrema derecha y redes extranjeras con intereses políticos en la región.

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El mandatario citó específicamente el caso del expresidente hondureño Orlando Hernández y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. De acuerdo con sus declaraciones, “ha sido denunciado por prensa seria del mundo el que el señor Orlando Hernández, creo que se llama, presidente que fue de Honduras y narcotraficante, salió de la cárcel simplemente por dineros que entregó el señor Netanyahu... juntaron los dineros para construir una serie de redes comunicacionales, que tienen como misión destruir los gobiernos de México y de Colombia”.

Petro resaltó que estos hechos constituyen, en su opinión, una amenaza directa a la integridad de la democracia en ambos países. Según las declaraciones recogidas en el Consejo de Ministros, la supuesta red tendría como objetivo principal alterar el curso de las elecciones por medio de la manipulación de la opinión pública y el financiamiento ilícito de campañas.

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​​Presidente Petro alerta sobre presuntas maniobras de injerencia extranjera orientadas a alterar el proceso electoral colombiano.​ - crédito Joel González/Presidencia

Conexiones nacionales y posibles delitos electorales

El presidente indicó que las acciones denunciadas no provendrían únicamente del extranjero, sino que también tendrían conexiones con actores nacionales, incluyendo a figuras políticas y empresariales. “Esto tiene que ser investigado, porque esto es un delito contra el sufragio; estamos en época electoral, es una planificación con dinero extranjero, está prohibido por la Constitución, para participar en campañas electorales”, afirmó Petro durante la sesión ministerial.

El mandatario enfatizó la prohibición constitucional de la injerencia de recursos extranjeros en procesos electorales colombianos. Ante la gravedad de la situación, solicitó la activación de los mecanismos institucionales correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del proceso electoral.

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En su intervención, solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, convocar a la Comisión de Garantías Electorales para evaluar el alcance de la denuncia y coordinar las acciones necesarias.

El gobierno pidió activar mecanismos institucionales para proteger el proceso electoral ante posibles influencias externas. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Requerimientos institucionales y protección del voto ciudadano

La intervención de Petro incluyó un llamado a la vigilancia institucional y al fortalecimiento de los mecanismos de control electoral. El presidente sostuvo que la Comisión de Garantías debe analizar el caso y adoptar las medidas pertinentes para preservar la confianza en el sistema democrático y evitar cualquier tipo de manipulación del sufragio.

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Durante el Consejo de Ministros, Petro reiteró que la presunta red estaría operando en un contexto de contienda electoral, lo que podría configurar una violación directa al marco legal. El jefe de Estado insistió en la necesidad de que las autoridades investiguen los posibles vínculos entre actores internos y externos implicados en la alteración del voto ciudadano.

Neutralidad militar y garantías democráticas

En el mismo Consejo de Ministros, el presidente dirigió un mensaje a las Fuerzas Militares. Recalcó que la participación de oficiales en actividades políticas está prohibida por la Constitución. “No queremos oficiales de las Fuerzas Armadas haciendo política, está prohibido por la Constitución”, expresó Petro. Agregó que la función de la Fuerza Pública es custodiar los procesos electorales y proteger a la ciudadanía, no intervenir en asuntos partidistas.

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El mandatario anunció que tomará medidas para asegurar la neutralidad de la Fuerza Pública durante el periodo electoral. Manifestó que “si un oficial se pronuncia políticamente, tiene que salir”, y subrayó la importancia de mantener la independencia institucional en el desarrollo de los comicios.

Petro instó a las Fuerzas Militares a mantener la neutralidad y evitar cualquier pronunciamiento político durante el periodo electoral. - crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA

Expresiones ciudadanas y libertad artística

Durante la sesión, Petro abordó también las recientes discusiones surgidas por manifestaciones artísticas y murales realizados por jóvenes en distintas regiones del país. El presidente defendió el derecho a la libertad de expresión y sostuvo que el arte no debe considerarse una amenaza para la seguridad o el orden público: “Tenemos que entender que el arte y la expresión es libre y que ningún autócrata puede decir que el arte y la libre expresión es una amenaza”.

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El jefe de Estado advirtió sobre los riesgos de estigmatizar las manifestaciones culturales y políticas de la ciudadanía. Mencionó que prácticas represivas han derivado históricamente en violencia contra jóvenes y líderes sociales, remarcando la importancia de proteger los derechos fundamentales en el marco democrático.