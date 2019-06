Su buen momento: "Por suerte las cosas me están saliendo bien. Pero todo es producto del equipo. Acá nadie brilla o sobresale si no es por la ayuda de todos. Yo soy útil donde me necesiten. Hay veces que tengo que sacrificarme para el equipo, tirándome a los costados para tratar de desbordar y asistir a los que llegan por adentro. Otras, tirándome atrás para aguantar la pelota y generar espacios para los volantes que llegan al área. Y otras jugando bien de punta para poder llegar al gol. Últimamente se me está dando y en ocasiones importantes. Para mí, es muy lindo hacer goles que sean decisivos, pero no me obsesiona vivir del gol. También es muy importante la tarea que hacemos los delanteros a la hora de presionar para recuperar la pelota. Eso produce en el rival un desgaste importante, que nos beneficia muchas veces para definir los partidos. Todo lo mío es a base de sacrificio en los entrenamientos y de dejar todo en los partidos. La continuidad es fundamental para lograr mi mejor rendimiento".