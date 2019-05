La hipótesis que abona esta línea es que según testigos que declararon en sede policial, el asesino, ya identificado, seguía concurriendo a la cancha con asiduidad a pesar de ser del barrio que quedó fuera del poder en la popular. "No creemos que esto se traslade a la cancha porque no parece por el momento una guerra por el poder del paravalanchas. Pero seguro puede generar una suerte de revancha barrial. Por eso hay que estar muy atentos a las próximas horas y atrapar lo antes posible al asesino, para calmar los ánimos que están muy caldeados", le dijo a Infobae uno de los investigadores del caso. Para entender la rivalidad hay que remontarse a 2013, cuando se dio el primer quiebre entre las facciones de Los Homeros y Las Casitas y de ahí devino la rivalidad incesante que aumentó cuando el grupo de Los Homeros se quedó con el dinero para los pasajes y alojamiento para el Mundial de Brasil 2014, y no permitió viajar a ninguno de la otra facción. Hubo innumerables incidentes que terminaron en 2016 cuando el grupo de Las Casitas junto al de las Torres, y con la compañía de varios miembros de la barra de Racing, tomaron el poder a los tiros. Desde entonces, parecía que la tribuna se había pacificado y veremos si esa sensación continúa o esto desata una cacería de brujas.