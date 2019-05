• "No da para llamarlo por teléfono y hablar. Para nada. Desde el primer momento que subió al plantel, desde que era muy chico, siempre lo aconsejé, intenté ayudarlo pero no. Después de las cosas que hizo no me da interés para nada. No voy a ganar nada, voy a perder tiempo. No me gusta ninguna de las actitudes que tuvo en el último tiempo".