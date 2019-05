"Estoy bastante de acuerdo con él. Nadie sabe, ninguno de ustedes, lo que se vive internamente cuando pasan cosas así. Cuando decidís hacer algo como lo que hizo él (pasar de Vélez a Boca). No saben lo que vive la familia, las amenazas en la calle… Todos fríos tiran 'cómo va a decir esto', pero se desahogó, loco. A mí también me pasó", dio su veredicto el Cabezón, quien lamentó no tener la posibilidad de contar con tantos medios para difundir su opinión (como existen ahora) en sus tiempos como profesional.