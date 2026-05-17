Violencia entre pandillas en Piedecuesta , Santander, terminó con el asesinato de un menor de 13 años: Alcaldía anuncia recompensa tras crimen

Las fronteras invisibles, controladas por pandillas juveniles, se han convertido en una amenaza directa para adolescentes en varios sectores del municipio - crédito Alcaldía Piedecuesta/Redes sociales

La comunidad en el municipio de Piedecuesta (Santander) se encuentra consternadatras el asesinato de Cristian Fabián Rondón Méndez, un adolescente de 13 años, por la persistencia de las llamadas “fronteras invisibles” que fragmentan a la ciudad y ponen en riesgo la vida de sus habitantes más jóvenes.

Testigos relataron que el menor fue interceptado en el barrio Villanueva, en las inmediaciones de la cancha conocida como “el Pobre Luis”, por dos hombres que se desplazaban en motocicleta.

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En ese momento, uno de los agresores le advirtió: “Usted no es de este barrio, usted es de Suratoque”. Tras esa frase, lo atacaron con un cuchillo y le causaron una herida letal en el tórax.

El joven fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad del ataque. La comunidad lamentó la pérdida de quien era conocido por su entusiasmo por el atletismo y el fútbol, y por su participación en el Club Sporting de Piedecuesta.

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Los agresores interceptaron a Cristian en la cancha del Pobre Luis, lo identificaron como forastero y lo atacaron con arma blanca en presencia de testigos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La investigación apunta a que el crimen estaría relacionado con disputas territoriales entre grupos delincuenciales que han impuesto límites no oficiales en la ciudad, generando episodios de violencia. En el último año, este es el tercer asesinato de un menor vinculado a este fenómeno, lo que ha provocado inquietud y temor entre los habitantes.

Fredy Alberto Gómez López, personero de Piedecuesta, describió la situación: “Con preocupación y rechazo, hemos tenido conocimiento de los hechos ocurridos en este municipio, que dejaron a un menor de edad fallecido. Hechos que son motivo de investigación, pero que requieren de la inmediata intervención de todas las autoridades municipales”, y destacó que la Personería, en coordinación con la Gobernación de Santander, la Comisaría de Familia y la Mesa de Infancia y Adolescencia, ha implementado acciones preventivas.

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No obstante, lamentó que persistan casos como el asesinato de Cristian, y reclamó: “Requerimos a la administración municipal para que convoque a un consejo de seguridad extraordinario y se continúe con la estrategia de prevención de estas situaciones en las que están involucrados menores de edad y personas muy jóvenes alrededor, presuntamente, de situaciones de fronteras invisibles. Igualmente, el negocio del microtráfico y la instrumentalización de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pedimos la intervención”.

La Alcaldía de Piedecuesta ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los asesinos del menor - crédito Alcaldía Piedecuesta

Los habitantes del barrio Villanueva han denunciado que la zona se ha transformado en un punto crítico por la presencia de grupos que intimidan a quienes no residen allí. La comunidad insiste en que las “fronteras invisibles” se están consolidando y que la respuesta oficial ha sido insuficiente.

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A pesar de los operativos realizados por la Policía Metropolitana tras el crimen, los responsables lograron escapar. La búsqueda continúa, mientras la familia de Cristian y los vecinos exigen justicia y el fin de una violencia que ya cobró la vida de varios menores en el municipio.

Recompensa

La Alcaldía de Piedecuesta ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con los responsables del crimen de Cristian.

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En un comunicado oficial, la administración municipal rechazó “con total contundencia” cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y aseguró: “Desde el primer instante activamos junto a las autoridades competentes todos los protocolos de atención e investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”.

La Personería de Piedecuesta pide a la Policía Nacional y a la Gobernación de Santander fortalecer la protección en zonas vulnerables para frenar la violencia juvenil - crédito Redes sociales/X

Las autoridades han garantizado absoluta reserva para quienes aporten datos que permitan judicializar a los responsables del homicidio.

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Con la muerte de Cristian Rondón Méndez, suman ya tres los homicidios de menores en Piedecuesta presuntamente relacionados con disputas territoriales entre pandillas. El antecedente más lejano data de febrero de 2026, cuando un joven de 15 años falleció en el barrio Paseo de Cataluña —un hecho atribuido a enfrentamientos entre “parches” rivales—.

Después, se reportó el asesinato de un adolescente de 16 años atacado con arma blanca, también vinculado según sus familiares a conflictos interbarriales entre jóvenes.

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