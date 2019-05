Por otro lado, Raúl Gámez, ex presidente del club, también apuntó contra Mauro pero con palabras más subidas de tono. "¿Qué me molestó de Zárate? Me hubiera gustado que no se haga el tonto, tantos festejos, por respeto nada más. Él se equivocó en declararle tanto amor a Vélez y los pibes de Vélez se hicieron fanáticos de eso, se tatuaron la piernas, el pecho, brazos y lo fueron a buscar a Ezeiza como si fuera el ídolo más grande y no era así la cosa. Él dijo que juraba amor eterno, pero es mejor que no se quedó así crecieron otros: Vargas, Almada, entre otros. Ayer podría haber actuado de otra manera, son chicos todavía. No tiene retorno después de lo de ayer. ¿Cómo convencés a los hinchas de que pueda volver a Vélez? Es un boludito cuando hace esas cosas", lanzó en una entrevista con Radio Villa Trinidad.