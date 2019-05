"Metí un cambio para empezar de cero. Venía de mucho lío y de cosas que me habían pasado, y me dije 'hay que romper esto'", había detallado Lionel Messi en julio de 2016 cuando sorprendió con un rubio platinado sobre su cabellera. En aquel entonces, la Pulga optó por un cambio de look para dejar atrás la tercera final perdida con la Selección luego de la Copa América Centenario.