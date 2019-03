"Metí un cambio para empezar de cero. Venía de mucho lío y de cosas que me habían pasado, y me dije hay que romper esto", detalló en aquel entonces. "Fue lo que sentí en ese momento. Se me cayó todo. Fue una desilusión muy grande", apuntó el máximo goleador de la historia de Argentina acerca de aquel rubio platinado que le duró hasta diciembre.