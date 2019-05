La FIFA recomienda enfáticamente a través de su doctrina, sus foros, sus congresos y otras manifestaciones públicas que los tribunales deportivos no sean integrados por dignatarios de la justicia pues tales circunstancias podrían generar conflictos de intereses e injerencia estatal. Cualquier miembro de un tribunal identificado con un club buscará la manera de no sancionar a su club. Así lo entendió también la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que en una acordada del año pasado prohibió a sus jueces y fiscales ser miembros de tribunales de disciplina de instituciones deportivas en salvaguarda de la imagen pública que deben guardar los magistrados. Un ejemplo sería el de la jueza Servini quien no hubiese podido llevar a cabo la causa "Fútbol para Todos" si hubiese sido a la vez miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Y otros ejemplos sobrevendrán con la ley de "antibarras", quienes en muchos casos estuvieron o están vinculados a ex dirigentes o dirigentes de clubes con mandato vigente.