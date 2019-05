El entrenador Marcelo Gallardo dio la lista de convocados para el partido con algunas sorpresas, como la inclusión del defensor Luciano Lollo, quien hace seis meses que no juega un partido oficial. El último encuentro del ex Racing fue la derrota por 1-0 ante Estudiantes del pasado 3 de noviembre. Luego, fue al banco pero no ingresó este año en los duelos ante Tigre por la Superliga y ante Alianza Lima por la Libertadores.