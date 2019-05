El fútbol y la vida suelen repartir sus naipes de manera sorpresiva. Así le pasó en el inicio de su ciclo, que sería histórico, con la casaca nacional: "En marzo de 1976 nos tocó un clásico con Huracán y nos dieron un baile bárbaro en el Ducó (risas). El Loco Houseman pasaba al lado y me decía "Jugá tranquilo que te van a llamar de la selección". Yo me ponía como loco, pensaba que me cargaba. Pero al otro día, recibí el llamado que confirmaba mi primera citación para la famosa gira por Rusia y Polonia. Al arribar al aeropuerto de Moscú, los recios solados soviéticos me detuvieron porque había viajado con la visa de un compañero que se quedó (Asad), ya que no hubo tiempo de hacer la mía. Por la foto zafaba porque éramos parecidos por el pelo largo, pero ellos me decían "dos – tres, dos –tres". No entendía nada, mientras veía que todos pasaban y yo me quedaba. Dos era por la cantidad entre nombre y apellido (Julio Asad) y tres por Jorge Mario Olguín, al cotejar el pasaporte. Un momento tremendo. Me quedé solo en un banquito de madera, como en las películas (risas). Hasta que vino un funcionario de la embajada y destrabó el asunto".