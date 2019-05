"No vi que era un grupo difícil. Estos chicos estaban cargados de una necesidad muy grande que era hacer algo en la selección argentina. Por estos motivos, no pudieron y esa carga se hizo muy pesada. Cuando no tenés esa lucidez, te cuesta. Para Leo, Agüero y todos, es pesado jugar en la Selección. Al Pipa (Higuaín) le costó hasta que le hicieran una comparación con yo la metía y yo no".