Colombia

Bernie Moreno publicó una carta para los colombianos antes de las elecciones: “El mundo será testigo de la lucha por la democracia”

El senador estadounidense de origen colombiano compartió un mensaje dirigido a los votantes en la víspera de las presidenciales, en el que destacó la importancia de la democracia, la soberanía electoral y el papel de los ciudadanos en la definición del futuro del país

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El senador estadounidense Bernie Moreno Mejía, de origen colombiano, resaltó la importancia de unas elecciones libres de presiones externas en Colombia - crédito REUTERS
El senador estadounidense Bernie Moreno Mejía, de origen colombiano, resaltó la importancia de unas elecciones libres de presiones externas en Colombia - crédito REUTERS

A pocas horas de que millones de colombianos acudieran a las urnas para elegir al próximo presidente del país, una de las voces internacionales que llamó la atención fue la del senador estadounidense Bernie Moreno Mejía, nacido en Colombia y actualmente representante del estado de Ohio en el Senado de Estados Unidos.

Su presencia en territorio colombiano se dio como parte de una delegación internacional acreditada para observar el desarrollo de la jornada electoral. Aunque no participa como votante debido a su ciudadanía estadounidense, el político aprovechó la víspera de las elecciones para compartir una reflexión pública sobre la relevancia del proceso democrático que vive el país.

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Moreno aseguró que el futuro político de Colombia debe ser decidido exclusivamente por quienes ejercen su derecho al voto dentro del país - crédito X
Moreno aseguró que el futuro político de Colombia debe ser decidido exclusivamente por quienes ejercen su derecho al voto dentro del país - crédito X

A través de su cuenta en la red social X, Moreno publicó un extenso mensaje dirigido a los colombianos, en el que insistió en que el futuro político de la nación debe ser definido exclusivamente por quienes ejercen el derecho al voto dentro de sus fronteras.

El senador inició su pronunciamiento recordando sus raíces colombianas y el significado que tiene para él observar una nueva elección presidencial. En su mensaje destacó que, aunque ya no forma parte del censo electoral colombiano, mantiene un profundo interés por el rumbo que tome el país donde nació.

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“Mañana, mientras millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto, el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas”, expresó. A lo largo de la publicación, Moreno subrayó que ninguna influencia externa debería interferir en las decisiones que corresponden únicamente a los ciudadanos colombianos. Según señaló, la legitimidad de cualquier resultado electoral depende precisamente de que la voluntad popular pueda expresarse sin presiones de ningún tipo.

“Estas son SUS elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano, a nadie más. Ni a gobiernos ni ciudadanos extranjeros, ni a voces externas, ni a intereses corruptos, ni a criminales dentro o fuera de sus fronteras soberanas”, escribió. El senador también aprovechó para destacar la importancia de preservar escenarios democráticos libres de intimidaciones y cualquier forma de coacción. En su opinión, la fortaleza institucional del país se refleja precisamente en la capacidad de garantizar que cada ciudadano pueda votar en igualdad de condiciones.

Petro le dejó claro a Moreno que nadie desde el exterior puede venir a decirle a los colombianos por quién votar de cara a la jornada electoral que se desarrollará en todo el territorio nacional el domingo 31 de mayo de 2026, y que en caso de ser necesaria una segunda vuelta, se repetiría el domingo 21 de junio entre los dos candidatos más votados - crédito Presidencia de la República
El político subrayó que cada voto en Colombia tiene igual valor, sin importar la región, el nivel económico o el origen social del votante - crédito Presidencia de la República

En ese sentido, resaltó que el valor del sufragio no depende de la región, el nivel económico o el origen social de quien participa en las elecciones. “Cada ciudadano, ya sea de las vibrantes calles de Bogotá, los barrios históricos de Cartagena, las colinas de Antioquia o los confines del Pacífico y la Amazonía, es igual ante las urnas. Su voto tiene el mismo peso, independientemente de su situación económica o procedencia. En ese momento de marcar la papeleta, todos los colombianos son verdaderamente iguales, y esa igualdad es sagrada y poderosa”, afirmó.

Moreno también hizo referencia a la trayectoria democrática colombiana. Recordó que el país construyó una tradición electoral a lo largo de casi dos siglos, superando distintos desafíos políticos, sociales y de seguridad. Desde su perspectiva, esa historia constituye uno de los principales activos institucionales de Colombia. Dentro de su mensaje hubo espacio para destacar la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. El senador señaló que ambos países han mantenido durante décadas una alianza basada en principios compartidos relacionados con la libertad, la democracia y la autodeterminación de los pueblos.

“Durante casi doscientos años, los lazos de amistad, valores compartidos y respeto mutuo entre Estados Unidos y Colombia han perdurado, arraigados en un compromiso común con la libertad y la autodeterminación”, manifestó. Sin referirse a candidatos específicos ni expresar respaldo a alguna campaña, el legislador describió la elección como un momento decisivo para el futuro del país. Consideró que las decisiones tomadas en las urnas tendrán efectos sobre las próximas generaciones y sobre el rumbo que adopte Colombia en los próximos años.

Bernie Moreno destacó la tradición democrática de Colombia, construida durante casi dos siglos frente a múltiples desafíos - crédito REUTERS
Bernie Moreno destacó la tradición democrática de Colombia, construida durante casi dos siglos frente a múltiples desafíos - crédito REUTERS

A pesar de los desafíos que enfrenta la nación, Moreno transmitió un mensaje optimista. Según dijo, mantiene la convicción de que Colombia tiene el potencial de avanzar hacia escenarios de mayor prosperidad, seguridad y oportunidades para sus ciudadanos.

Antes de concluir su pronunciamiento, agradeció al Consejo Nacional Electoral por la invitación para participar como observador internacional del proceso y valoró el papel de las instituciones encargadas de velar por la transparencia electoral. “Que Dios bendiga al pueblo colombiano. Que acudan a las urnas con la mente clara, el corazón firme y la profunda conciencia de la responsabilidad histórica que conlleva su mandato. Su futuro está en sus manos, y así debe ser”, concluyó el senador estadounidense de origen colombiano.

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