"Bielsa hizo un gesto de un buen deportista, reaccionó rápido ante una situación que no todos hubiéramos reaccionados igual. Habría que ponerse en ese lugar y momento. A nosotros nos ocurrió con Bielsa algo muy particular en el Mundial 2010 de Sudáfrica. El entrenaba a Chile, corría el último partido de la fase de grupos, y faltaban 15 minutos para culminar el partido. Ellos perdían 2-1 y mandó a parar a su equipo. Yo me sorprendí con un equipo que perdía 2-1 y no quería venir a buscar el empate, sino que aguantó porque a él le interesaba el 2-1, que le daba la clasificación al Mundial".